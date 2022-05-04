Москва, , 15:24 — REGNUM В середине этой недели ЕС намерена озвучить шестой пакет санкций против России. Он будет крайне важным, поскольку коснется эмбарго на торговлю нефтью, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС на поставки российской нефти. По всей видимости, по блокированию поставок российской нефти в Европу вопрос во многом уже решен.

Всё дело в сроках и объемах сокращения закупок. По-видимому, эмбарго будет введено с отсрочкой до конца года. Ряд небольших европейских стран могут настоять на индивидуальном применении общего решения, но все равно поддержат его. Также Евросоюз намерен отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк, от SWIFT.

А пока можно наблюдать, что в апреле падение суточной добычи нефти с конденсатом в РФ по сравнению с мартом ускорилось до 8,8%, в то время как к середине апреля оно составляло 7,5%, а в начале апреля снижение оценивалось в 4%.

По итогам почти всего апреля среднесуточная добыча нефти с конденсатом составила 1,37 млн т — это соответствует 10,06 млн барр./сутки (-4,0% (г/г)), хотя в 1-й половине апреля добыча составляла 10,2 млн барр./сутки.

Таким образом, добычу во второй половине мая можно оценить в 9,92 млн барр./сутки. По условиям соглашения ОПЕК+ Россия может добывать в апреле 10,436 млн барр./сутки только нефти (конденсат в сделке не учитывается).

По всей видимости, дальнейшее сокращение добычи нефти в РФ будет продолжено на фоне ужесточения санкционного режима.

Экспорт российской нефти упадет примерно на 1,5 млн барр. нефти в сутки, и схожие потери будут по нефтепродуктам.

Заместить их поставками в другие регионы практически невозможно, так как значительная часть экспорта в Европу приходится на трубопроводные системы, а на строительство новых магистралей, создание портовой инфраструктуры, строительство танкерного флота нужны годы.

С высокой вероятностью цены на нефть на мировых биржах останутся высокими, поскольку апрельские потери поставок из России на уровне около 1 млн барр./сутки могут в мае еще больше вырасти.

В начале мая ценовая картина на рынке нефти не меняется: черное золото остается в консолидации на средних уровнях последнего месяца — $100-110/барр.

Для выхода цен вверх нужен яркий новостной повод – им может стать решение об эмбарго российской нефти в ЕС. Поэтому не стоит исключать, что котировки Brent опять поднимутся до $115-120», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый, шестой по счету пакет санкций предусматривает поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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