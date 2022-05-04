Тверь, , 15:24 — REGNUM Уголовное дело по факту пожара, в результате которого оказались уничтожены более 40 грузовых автомобилей, возбуждено в Твери. Об этом 4 мая сообщили в региональной прокуратуре.

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Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

По уточнённым данным, в общей сложности огонь повредил 42 грузовых автомобиля, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на стоянке грузовых автомобилей в посёлке Старая Константиновка в Твери произошёл ранним утром 3 мая, пожарные оперативно ликвидировали огонь. Пострадавших нет. Расследование происшествия взяла под контроль прокуратура.

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