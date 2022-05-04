Саратов, 4 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В 2022 году в Саратовской области на временные работы планируется трудоустроить более 9,3 тыс. подростков, в том числе свыше 4,6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает региональное минтруда и соцзащиты.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

Во время летних каникул первый опыт трудовой деятельности получат 6 тыс. несовершеннолетних жителей области. Приоритет участия в программе летней занятости отдается оказавшимся в сложной жизненной ситуации подросткам (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей; подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; освобожденные из учреждений, исполняющих наказание).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовскую область с начала 2022 года переехал жить и работать 401 участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

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