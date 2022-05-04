Амман, 4 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Иордании подтвердило сообщения СМИ о гибели гражданина страны на Украине. Об этом 4 мая сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление ведомства.

Nicolas Raymond Флаг Иордании

По последним данным, власти страны проведут собственную расследование обстоятельств произошедшего.

Как заявил пресс-секретарь МИД Иордании Хайтам Абу Фоул, в рамках предварительного расследования удалось установить, что погибший жил на Украине более 30 лет и имел двойное гражданство.

Ранее СМИ сообщили о том, что уроженец Иордании погиб в Киевской области.

Обстоятельства его смерти не сообщаются.