Москва, 4 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В администрации президента России не стали отвечать на вопрос о возможности изменений в закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ и их дискредитацию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал его депутатам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не вопрос к администрации президента», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Этот вопрос можно задавать или к нашим депутатам, или к тем, кто занимается имплементацией этого закона, но не к нам», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале марта.

Так, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает административное наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

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За такое правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа: на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.