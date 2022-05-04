Курган, 4 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Курганской области высокая пожарная опасность сохранится на ближайшую неделю. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Firecorps.org Лесной пожар

По данным Курганского гидрометцентра на завтра ожидается ветер с порывами до 14 м/с, температура атмосферного воздуха днем 19-23°С. Специалисты определяют 4 класс горимости леса — это красный уровень пожарной опасности. И он прогнозируется до 11 мая.

Отмечается, что в регионе действует режим ЧС из-за пожаров. Запрещено разводить любые костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населённых пунктах.