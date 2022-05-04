Джакарта, , 15:19 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Джакарты передало раннее предупреждение о наводнении в столице Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта alhafis

По оценкам агентства, вода прибудет к шлюзовым воротам на юге Джакарты примерно через 6-9 часов. Поэтому жителей предупредили о паводке.

«Жителям, проживающим на берегах рек, предлагается быть бдительными и осторожными из-за опасности наводнения», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия приглашает страны Юго-Восточной Азии к тесному сотрудничеству в области рационального использования торфа для поддержки экономического роста и экологического баланса в регионе и мире.

Читайте также: Индонезия хочет укрепить сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии