Молдавия, 4 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты считают необходимым продолжить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и Евросоюза), заявил 4 мая посол США в Молдавии Кент Логсдон.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Работа в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «пять плюс два» должна продолжаться, несмотря на трудности», — цитирует его ТАСС.

При этом посол признал, что с учетом событий на Украине у формата будут трудности.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила в совершении терактов в Приднестровье самих приднестровцев. Она заявила, что в соседней республике якобы есть группы, которые заинтересованы в эскалации конфликта.

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