Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Во время выступления комика Дэйва Шаппелла в Голливуд-боуле на него напал мужчина. Об этом 4 мая пишет Deadline.

Уилл Смит Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США

Как отмечает издание, перед началом концерта зрители сдавали свои смартфоны, поэтому записей с момента нападения практически нет. По данным СМИ, неизвестный мужчина поднялся из зала на сцену и накинулся на Шаппелла — на помощь комику выбежала охрана и его друг Джейми Фокс. Сам Шаппелл не пострадал.

После инцидента на сцену вышел комик Крис Рок. «Это был Уилл Смит?» — пошутил он, вспомнив случай на «Оскаре-2022».

ИА REGNUM напоминает, что на церемонии вручения премии «Оскар» актёр Уилл Смит дал пощечину Крису Року. Причиной стала шутка, сказанная комиком в адрес короткой причёски жены Смита, которая страдает от алопеции.

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