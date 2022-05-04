Уфа, , 15:21 — REGNUM Два несовершеннолетних подростка пострадали в результате наезда на них автомобиля в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Пешеходный переход

Сообщается, что днем 4 мая на ул. Р. Зорге, предположительно, автомобиль «Skoda Kodiaq», за рулем которого находился 32-летний мужчина, наехал на двух несовершеннолетних девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

«В результате дети, 16 и 12 лет, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил коров.