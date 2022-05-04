Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в больницы Санкт-Петербурга госпитализировали 67 пациентов с ковидным диагнозом, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Однако общее количество пациентов коронавирусных стационаров увеличилось. Об этом 4 мая сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

На лечении COVID-19 в больницах размещён 1431 пациент (+37 человек по сравнению с предыдущими сутками). В отделениях реанимации находятся 200 больных (-1). Жизнь 41 петербуржца (+2) поддерживают аппараты ИВЛ. Покинули больницы за сутки всего 18 человек (-3).

В Петербурге до сих пор развернуто 1509 мест для лечения больных с COVID-19 и пневмонией. По-прежнему больных лечат в шести городских и одном федеральном стационаре.

Количество больных, которые занимаются лечением ковида в домашних условиях, составляет 6042 человека. Этот показатель за сутки никак не изменился.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 328 случаев заражения коронавирусом (-28). Скончались от ковида, как основной причины смерти, 12 пациентов (-3), а победили вирус за сутки 329 человек (-28).