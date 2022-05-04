Москва, 4 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Усиление санкционного давления на финансовый сектор России не является сюрпризом, и все ведущие кредиторы страны уже подготовились к такому развитию событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Jonathunder Банковское хранилище

«Поэтому отключение МКБ и «Россельхохбанка» от SWIFT, конечно, будет неприятным для данных банков, но не критичным.

Данный шаг не отразится на деятельности МКБ и «Россельхохбанка» внутри страны, а международные операции российских банков и так за последние месяцы сократились, так сказать, естественным путем.

Главный риск для российской банковской системы связан не непосредственно с антироссийскими санкциями, а со спровоцированным ими экономическим кризисом в стране, который фактически еще только развивается.

Впрочем, российские банки за последние годы накопили достаточный запас прочности, и ожидется, что при поддержке со стороны властей сектор сможет пройти через нынешние трудные времена без потери устойчивости.

Хотя при этом нельзя исключать, что отдельные кредиторы в итоге столкнутся со значительными сложностями», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза намерена предложить отключение от международной платежной системы SWIFT Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка.

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