Челябинск, 4 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric выходит из российского бизнеса и изучает варианты продажи производственной дочерней компании «Метран» (Metran). Об этом говорится в финансовой отчётности компании.

Anthony Ivanoff Челябинск

«Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса», — заявил генеральный директор компании Лал Карсанбхай.

В компании заверили, что будут поддерживать сотрудников во время процесса передачи российских активов.

Дочерняя компания Emerson Electric «Метран» находится в Челябинске. Там выпускают различные приборы, а также собирают наиболее популярные продукты Emerson, включая датчики давления, клапаны, расходомеры. Штаб-квартира американской компании расположена в Фергюсоне, штат Миссури.