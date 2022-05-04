Донецк, 4 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Донецке погибли мирные жители в результате обстрела жилых кварталов. Об этом 4 мая сообщает Народная милиция ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

При обстреле Куйбышевского района Донецка украинские боевики применили запрещённые кассетные боеприпасы. В Кировском районе после обстрела из установки РЗСО получило повреждение маршрутное такси №58, несколько многоквартирных и частных домов, а также автомобили.

Получили ранения более семи человек, есть погибшие.