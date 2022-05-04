Евпатория, Крым, 4 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Проверку информации о демонтаже пандуса в подъезде, где проживает семья с ограниченными возможностями передвижения, начали следователи в Евпатории, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Республике Крым и городу Севастополю 4 мая.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Сообщение о том, что жительница Евпатории с ограниченными возможностями передвижения и ее мама, страдающая заболеванием суставов, оказались буквально заперты в своей квартире после демонтажа пандуса в подъезде, появилось ранее в СМИ и соцсетях. Семья оказалась в полной изоляции — у них нет возможности попасть даже в больницу, продукты привозит социальный работник. Представители товарищества собственников недвижимости на их обращения не реагируют.

СК проверяет действия председателя товарищества собственников недвижимости многоквартирного дома в городе Евпатории на признаки преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.