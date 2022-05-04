Элиста, 4 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело о хищении 8 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета. В мошенничестве подозревается руководитель коммерческой организации, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 4 мая.

Sledcom.ru Уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Республике Калмыкия.

Следователи полагают, что 25 мая 2021 года руководитель фирмы предоставил в министерство сельского хозяйства Калмыкии фиктивные документы в целях получения субсидий на поддержку племенного животноводства. Коммерсанту было перечислено более 8 млн рублей.

Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.