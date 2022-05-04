Донецк, , 15:10 — REGNUM В будущем команда из Донецкой Народной Республики (ДНР) будет представлена в чемпионате России по футболу. Об этом 4 мая заявил глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.

Флаг ДНР Цуканов М.В

Как отметил в интервью Sport24 Давыденко, пока на Футбольный союз ДНР не выходили ни РФС, ни Минспорта РФ, и на данный момент главным является освобождение Донбасса от киевских боевиков, а уже затем будет проведена оценка масштаба необходимых вливаний в развитие этого вида спорта.

«В будущем, когда заработают наши предприятия, команда из ДНР будет представлена в чемпионате России. Это вопрос времени — но даже не завтрашнего дня. Будет ли это какая-то единая собранная команда? Пока этот вопрос не обсуждался», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о нежелании Киева подписывать с Россией мирный договор, но готовности принять «капитуляцию», негативно восприняли в Кремле.