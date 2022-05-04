Самара, , 15:15 — REGNUM Мужчину обвинили в мошенничестве при расходовании средств, выделенных по социальному контракту в Самаре. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Наручники ru.torange.biz

Сообщается, летом 2021 года фигурант уголовного дела заключил с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности.

Согласно условиям соглашения, обвиняемый должен был приобрести необходимое оборудование и товары для предоставления клининговых услуг населению, на это он получил 250 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемый не выполнил свои обязательства по социальному контракту, за счет этих средств он погасил кредит в банке.

«Затем он обратился за помощью к неустановленному лицу, которое за вознаграждение в размере 6 тыс. рублей изготовило подложные кассовые товарные чеки на сумму 256 тысяч рублей о покупке оборудования и товаров для осуществления клининговых услуг населению в магазине бытовой техники», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что осенью прошлого года фигурант уголовного дела предоставил в орган социального обслуживания населения подложные кассовые чеки, тем самым отчитался за полученные им по социальному контракту средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.