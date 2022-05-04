Ставрополь, 4 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Ставрополе вынесен приговор в отношении бывшего министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и отпустили из-под стражи в зале суда, пишет ТАСС. При этом экс-министру вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении теперь уже бывшего главы минпрома Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова было возбуждено уголовное дело. Его задержали в ноябре 2021 года и отправили в СИЗО в отделе МВД Шпаковского района Ставрополья.

Сообщалось также, что с 2010 года Борануков возглавлял управление капитального строительства АО «Газпром Газораспределение Ставрополь». Ему вменялось в вину нанесение ущерба компании путем мошенничества с ложными отчетами на сумму около 4 млн рублей при оформлении актов приемки выполненных строительных работ компанией «Стройресурс», которая фактически работ не выполняла.