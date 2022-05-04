Брюссель, , 15:13 — REGNUM Высшие чиновники ЕС взяли на прицел нефтяные прибыли России, а также ее крупнейший банк и СМИ, как следует из оглашенного 4 мая плана введения шестого пакета санкций в связи с операцией на Украине. Об этом 4 мая на портале Politico. eu пишут авторы статьи «ЕС метит в путинскую нефть, банк и пропаганду — новый план санкций против России» Леони Киевски и Барбара Моэнс.

Импорт российской сырой нефти будет прекращен в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — к концу года, согласно плану, представленному председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Российские банки, в том числе Сбербанк, на долю которого приходится около 37% всего российского банковского сектора, будут отключены от международной платежной системы SWIFT, заявила фон дер Ляйен перед Европейским парламентом.

Важнейшей частью санкционного пакета является предложение ударить по российским ископаемым видам топлива, доходы от которых помогают финансировать военные действия.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти и газа в ЕС. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, к 27 апреля с момента начала операции союз импортировал из России ископаемого топлива на сумму около 44 млрд евро.

Политическое давление со стороны Украины с целью принятия более жестких мер подтолкнуло лидеров ЕС к поиску способов покончить с зависимостью союза от российского топлива. В соответствии с последним пакетом санкций ЕС намерен постепенно отказаться от импорта российского угля в ближайшие месяцы. Но самые большие деньги уходят в нефть и газ.

«Давайте говорить начистоту, это будет нелегко, — сказала фон дер Ляйен. — Некоторые государства — члены ЕС сильно зависят от российской нефти, но мы просто обязаны это сделать. Поэтому сегодня мы предлагаем запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на всю российскую нефть, морскую и трубопроводную, сырую и очищенную».

Прекращение импорта нефти из России станет поворотным моментом в реакции Европы на конфликт и решением, которое навсегда изменит глобальную политику и энергетические рынки.

Ключевой вопрос заключается в том, действует ли блок достаточно быстро, чтобы повлиять на военные усилия России. Некоторые страны ЕС призывали к скорейшему запрету нефти, чтобы немедленно нанести удар.

Но фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимо действовать «по порядку», оказывая максимальное давление на военные усилия Кремля, но с минимальным ущербом для мировых рынков. А Венгрия и Словакия, которые больше всего зависят от российской нефти, по плану получат дополнительный год на адаптацию, прежде чем вступит в силу полный запрет.

Следующим шагом для стран ЕС является обсуждение плана комиссии, который может еще измениться, когда страны-участницы изучат детали предложения. Некоторые из тех, кто в значительной мере зависит от российской нефти, заявили, что хотят быть уверены в том, что получат поставки из альтернативных источников, прежде чем подпишутся под каким-либо запретом.

Фон дер Ляйен также предложила запретить доступ в Европу еще трем российским государственным СМИ.

Она не назвала телеканалы, но представитель ЕС на условиях анонимности сообщил, что это «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «Международный ТВ Центр» (TVCI).

В своей речи фон дер Ляйен также предложила «массовые» инвестиции ЕС в восстановление Украины, отметив, что конфликт оказывает разрушительное действие на экономику и инфраструктуру страны. Размер помощи она не назвала.

«Европа несет особую ответственность перед Украиной, — сказала она. — Сегодня я предлагаю начать работу над амбициозным пакетом мер по восстановлению для наших украинских друзей».