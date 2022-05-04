Хасака, , 15:18 — REGNUM Министерство обороны Турции сообщило о гибели солдата в зоне проведения антитеррористической операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Об этом 4 мая сообщается на официальной странице ведомства в соцсети.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

По последним данным, солдат погиб в результате «ракетного обстрела со стороны террористов». В министерстве обороны Турции добавили, что за обстрелом стоят отряды курдского ополчения.

«Вооружённые силы Турции установили районы, из которых вёлся обстрел и нанесли ответный удар. Согласно предварительным сообщениям, 24 террориста были обезврежены», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.