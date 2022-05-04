Курск, 4 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Курской области мужчину арестовали за съёмки с квадрокоптера. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Местный житель производил в Дмитриевском районе съёмку с квадрокоптера рядом железнодорожным вокзалом и нефтебазой. Он отказался предоставить сотрудникам полиции документы на беспилотник и карту памяти с видеозаписями полета.

За это мужчина был арестован на семь суток.