Москва, 4 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Детали разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом были изложены папой Римский Франциском в некорректном тоне. Об этом 4 мая заявили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Casa Rosada Папа Франциск

Речь идёт о разговоре, который состоялся 16 марта по видеосвязи. Стороны обсудили российскую военную операцию на Украине. При этом понтифик говорил, что патриарх «20 минут читал по бумаге обоснования» спецоперации.

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — подчеркнули в РПЦ.

В отделе внешних церковных связей уточнили, что патриарх рассказал папе о том, что конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане в Киеве, по итогам которых произошла смена украинской власти. Он также обратил внимание на события в Одессе в мае 2014 года. Также патриарх Кирилл напомнил о данном, но не выполненном обещании НАТО не продвигаться на восток. В ходе разговора с понтификом он предложил поставить вопрос о том, как Церкви могут повлиять на положение дел, содействовать укреплению мира и помочь избежать эскалации.

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Папа Римский Франциск в интервью, которое во вторник опубликовала газета Corriere della Sera, заявил, что патриарх Кирилл во время их онлайн-встречи «с бумагой в руке зачитал оправдания» спецоперации на Украине.