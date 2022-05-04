Донецк, 4 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Без электроэнергии остались свыше 28 тыс. абонентов Донецка. Об этом 4 мая сообщили в оперативном штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что в результате обстрела украинских вооружённых формирований без электроэнергии остались свыше 28 тыс. абонентов в трёх районах города — Ленинском, Кировском и Петровском. В настоящее время обесточены 236 транспортных подстанций.

Аварийные работы начнутся после того, как позволит обстановка.