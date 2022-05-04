Москва, , 19:32 — REGNUM Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации запустило всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием. Новые горизонты». В рамках нацпроекта «Образование» известные ученые, государственные деятели, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций посетят школы, чтобы поделиться своим знанием с молодым поколением. Акция проходит в период с 25 по 29 апреля в школах по всей России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © ИА REGNUM

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» охватила сотни школ по всей стране. Ключевой темой просветительских мероприятий стали «новые горизонты»: уроки, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии посвящены перспективам и новым возможностям, которые открываются перед молодежью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах.

Торжественное открытие просветительской акции состоялось 25 апреля из студии Российского общества «Знание». В прямом эфире выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявинаи другие

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко © ИА REGNUM

Со вступительным словом выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который поприветствовал аудиторию и пригласил всех принять участие в федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«17−19 мая открывается большой марафон Российского общества «Знание», где будут представлены самые лучшие специалисты, опытные управленцы, которые помогут вам сделать свой выбор. Мы можем подсказать, но выбор в любом случае за вами. И наша главная задача — помочь вам принять это решение»,— подчеркнул Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина выступила на открытии с лекцией, в которой рассказала, «как маленькая идея может победить негатив». По её словам, нужно добиться понимания, чтобы люди почувствовали, что они живут в стране, где могут полностью реализовываться, комфортно жить, рожать и воспитывать детей, работать и стареть. Для этого правительство реализовывает 14 национальных проектов. Кроме того, София Малявина рассказала о 18 факторах, влияющих на ощущение счастья, и показала, как эти факторы раскрываются на примере конкретных проектов. 18 факторами счастья, не зависящих от уровня дохода, стали:

оптимистичное видение личного будущего;

жилищные условия;

позитивная оценка человека его окружением;

готовность доверять другим людям;

любовь к своей работе;

состояние здоровья;

позитивная оценка будущего;

позитивная оценка действий властей;

частота обучения;

занятия волонтёрством;

пожертвования на благотворительность;

занятия спортом;

наличие хобби;

посещение театров и музеев;

чтение книг;

путешествия;

разделение мусора;

наличие собственного дела.

Глава АНО «Национальные приоритеты» подчеркнула, что национальные проекты встраиваются «в те процессы, которые помогут людей сделать более счастливыми» такими инициативами, как «Пушкинская карта», детский кешбэк, «Ты в игре», Профессионалитет и другие.

«Роль национальных проектов — открыть все возможности, сделать такую инфраструктуру, чтобы реализовывались возможности людей здесь и сейчас», — заключила София Малявина.

АНО «Национальные приоритеты» выступило партнёром всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты».

Своим взглядом на настоящее и будущее России со слушателями поделились председатель Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология» Рашид Исмаилов, координатор направления «Популяризация кадрового донорства» МРО ВОД «Волонтеры-медики», руководитель волонтерского центра ММУ «Реавиз», методист проекта «Здоровое поколение-2022» Екатерина Коваленкова, руководитель направления дистрибуции АНО «Национальные приоритеты» Кристина Саблина, заведующий библиотекой-филиалом № 1 МБУК ЦБС, победитель марафона «Новое знание» Оксана Чернуцкая и другие

Участники акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» © ИА REGNUM

Они рассказали ребятам истории личного успеха, рассказали о влиянии человека на окружающую среду и о том, как помочь экологии нашей страны, провели урок Здоровья и Литературные чтения, обсудили, какие возможности для детей открывает нацпроект «Образование», поговорили с детьми о том, что наука — это модно. Онлайн-трансляции и видеозаписи основных мероприятий доступны на сайте и в официальном сообществе просветительской организации в VK.

«Одна из главных особенностей современной молодежи — это ее ориентированность на результат. Поэтому мы в Российском обществе «Знание» стремимся как можно чаще рассказывать нашей аудитории о том, какие возможности у нее есть для того, чтобы добиться успеха в нашей стране.

Это станет лейтмотивом всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты», в рамках которой топовые эксперты расскажут, как найти инвесторов для своего стартапа и какой бизнес-проект сейчас будет наиболее востребован на рынке, поделятся основами финансовой грамотности и возможных решений в импортозамещении.

Конечно, любой взгляд в будущее невозможен без обращения к прошлому, поэтому наши эксперты также расскажут про выдающиеся достижения наших соотечественников, богатую историю и уникальные традиции России», — прокомментировал инициативу генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

»Сама по себе акция хорошая», — считает депутат Барнаульской городской думы VI—VII созывов, председатель комитета по социальной политике, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае Марина Понкрашёва. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она пояснила:

«Обычно мы приглашаем на встречи с детьми тематических гостей. Например, к 9 мая приходят ветераны или участники боевых действий в Чечне и Афганистане, либо МЧС и полиция, спортсмены. В случае с акцией «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» расширяется круг участников и мы говорим также и о науке.

Что очень важно: дети должны видеть и понимать, что сегодня в этой сфере открываются большие возможности. Ну и конечно, появились новые форматы: это не только просто беседа, это практикумы. Эффект погружения всегда эффективнее простой беседы».

В сентябре 2021 года в рамках марафона «Новое Знание» прошла первая всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Уроки от лекторов Общества «Знание» прошли в стенах российских школ, куда успешные предприниматели, ученые и государственные деятели вернулись, чтобы поделиться своим опытом с подрастающими поколениями. Всего состоялось более 5 000 просветительских мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Образование» школы с современным оборудованием появляются в малых городах и селах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка.