Москва, 4 мая, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации запустило всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием. Новые горизонты». В рамках нацпроекта «Образование» известные ученые, государственные деятели, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций посетят школы, чтобы поделиться своим знанием с молодым поколением. Акция проходит в период с 25 по 29 апреля в школах по всей России.

ИА REGNUM Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» охватила сотни школ по всей стране. Ключевой темой просветительских мероприятий стали «новые горизонты»: уроки, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии посвящены перспективам и новым возможностям, которые открываются перед молодежью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах.

Торжественное открытие просветительской акции состоялось 25 апреля из студии Российского общества «Знание». В прямом эфире выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявинаи другие

ИА REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Со вступительным словом выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который поприветствовал аудиторию и пригласил всех принять участие в федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«17−19 мая открывается большой марафон Российского общества «Знание», где будут представлены самые лучшие специалисты, опытные управленцы, которые помогут вам сделать свой выбор. Мы можем подсказать, но выбор в любом случае за вами. И наша главная задача — помочь вам принять это решение»,— подчеркнул Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина выступила на открытии с лекцией, в которой рассказала, «как маленькая идея может победить негатив». По её словам, нужно добиться понимания, чтобы люди почувствовали, что они живут в стране, где могут полностью реализовываться, комфортно жить, рожать и воспитывать детей, работать и стареть. Для этого правительство реализовывает 14 национальных проектов. Кроме того, София Малявина рассказала о 18 факторах, влияющих на ощущение счастья, и показала, как эти факторы раскрываются на примере конкретных проектов. 18 факторами счастья, не зависящих от уровня дохода, стали:

оптимистичное видение личного будущего;

жилищные условия;

позитивная оценка человека его окружением;

готовность доверять другим людям;

любовь к своей работе;

состояние здоровья;

позитивная оценка будущего;

позитивная оценка действий властей;

частота обучения;

занятия волонтёрством;

пожертвования на благотворительность;

занятия спортом;

наличие хобби;

посещение театров и музеев;

чтение книг;

путешествия;

разделение мусора;

наличие собственного дела.

Глава АНО «Национальные приоритеты» подчеркнула, что национальные проекты встраиваются «в те процессы, которые помогут людей сделать более счастливыми» такими инициативами, как «Пушкинская карта», детский кешбэк, «Ты в игре», Профессионалитет и другие.

«Роль национальных проектов — открыть все возможности, сделать такую инфраструктуру, чтобы реализовывались возможности людей здесь и сейчас», — заключила София Малявина.

АНО «Национальные приоритеты» выступило партнёром всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты».

Своим взглядом на настоящее и будущее России со слушателями поделились председатель Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология» Рашид Исмаилов, координатор направления «Популяризация кадрового донорства» МРО ВОД «Волонтеры-медики», руководитель волонтерского центра ММУ «Реавиз», методист проекта «Здоровое поколение-2022» Екатерина Коваленкова, руководитель направления дистрибуции АНО «Национальные приоритеты» Кристина Саблина, заведующий библиотекой-филиалом № 1 МБУК ЦБС, победитель марафона «Новое знание» Оксана Чернуцкая и другие

ИА REGNUM Участники акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты»

Они рассказали ребятам истории личного успеха, рассказали о влиянии человека на окружающую среду и о том, как помочь экологии нашей страны, провели урок Здоровья и Литературные чтения, обсудили, какие возможности для детей открывает нацпроект «Образование», поговорили с детьми о том, что наука — это модно. Онлайн-трансляции и видеозаписи основных мероприятий доступны на сайте и в официальном сообществе просветительской организации в VK.

«Одна из главных особенностей современной молодежи — это ее ориентированность на результат. Поэтому мы в Российском обществе «Знание» стремимся как можно чаще рассказывать нашей аудитории о том, какие возможности у нее есть для того, чтобы добиться успеха в нашей стране.

Это станет лейтмотивом всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты», в рамках которой топовые эксперты расскажут, как найти инвесторов для своего стартапа и какой бизнес-проект сейчас будет наиболее востребован на рынке, поделятся основами финансовой грамотности и возможных решений в импортозамещении.

Конечно, любой взгляд в будущее невозможен без обращения к прошлому, поэтому наши эксперты также расскажут про выдающиеся достижения наших соотечественников, богатую историю и уникальные традиции России», — прокомментировал инициативу генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

»Сама по себе акция хорошая», — считает депутат Барнаульской городской думы VI—VII созывов, председатель комитета по социальной политике, сопредседатель ОНФ в Алтайском краеМарина Понкрашёва. В разговоре с корреспондентомИА REGNUM она пояснила:

«Обычно мы приглашаем на встречи с детьми тематических гостей. Например, к 9 мая приходят ветераны или участники боевых действий в Чечне и Афганистане, либо МЧС и полиция, спортсмены. В случае с акцией «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» расширяется круг участников и мы говорим также и о науке.

Что очень важно: дети должны видеть и понимать, что сегодня в этой сфере открываются большие возможности. Ну и конечно, появились новые форматы: это не только просто беседа, это практикумы. Эффект погружения всегда эффективнее простой беседы».

В сентябре 2021 года в рамках марафона «Новое Знание» прошла первая всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Уроки от лекторов Общества «Знание» прошли в стенах российских школ, куда успешные предприниматели, ученые и государственные деятели вернулись, чтобы поделиться своим опытом с подрастающими поколениями. Всего состоялось более 5 000 просветительских мероприятий.

Как сообщалоИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Образование» школы с современным оборудованием появляются в малых городах и селах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка.