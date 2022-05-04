Москва, 4 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Исполнитель Миша Марвин покинул лейбл Black Star. Об этом он сообщил 4 мая в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Миша Марвин

«Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин», — написал в посте артист. «Да, моё имя и мои песни больше мне не принадлежат… Теперь я Миша М.» — поделился он.

Напомним, что Миша Марвин (Михаил Решетняк) — украинский вокалист, композитор и автор песен. Он присоединился к команде Black Star в 2015 году — его первым треком в составе лейбла стала песня «Ну что за дела?», записанная с Тимати и Dj Kan.