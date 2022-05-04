Москва, , 15:04 — REGNUM В случае принятия решение об отключении МКБ и Россельхозбанка от системы SWIFT их положение вполне ожидаемо осложнится. Однако вряд ли этот шаг повлечет за собой серьезный урон для банковского сектора России в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, включение в «черный список» еще и Сбербанка может существенно поменять картину происходящего.

Но последствия этого опять же не станут катастрофическими. При этом постепенное расширение круга российских банков, отключенных от SWIFT, может повлечь за собой волну реорганизации и укрупнения попавших под санкции структур.

В данном случае действия властей ЕС можно рассматривать как адресованные в первую очередь внутренней аудитории.

Их цель заключается не столько в нанесении критического урона банковской системе России, сколько в демонстрации соответствующих намерений европейской общественности.

На уровне конкретных банков последствия действий ЕС могут быть вполне ощутимыми. Но отрасль в целом избежит «калечащего ущерба», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия намерена предложить отключение российских банков — Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка — от международной платежной системы SWIFT.

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