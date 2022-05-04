Сеул, , 15:01 — REGNUM Южная Корея нарастила экспорт медицинского оборудования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

В 2021 году профицит торгового баланса в данной отрасли составил 3,74 трлн вон (~$3 млрд), что на 44% больше, чем в 2020 году.

Известно, что рост показателя связан с активизацией экспорта тест-наборов для диагностирования COVID-19.

В прошлом году производство медицинского оборудования увеличилось на 27,1% в годовом исчислении, до $10,18 млрд. Экспорт вырос на 30%, до $7,8 млрд, а импорт — на 20,8%, до $4,8 млрд.

Отмечается, что в производстве медицинского оборудования в 2021 году были заняты 136 тыс. человек, что на 6,3% больше, чем годом ранее.