Москва, 4 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Данные о возбудителях холеры в водоёмах Краснодарского края не соответствуют действительности. Об этом 4 мая сообщил краевой оперативный штаб.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

В штабе прокомментировали информацию о том, что жители Кубани начали получать рассылку о якобы появлении в воде возбудителей холеры. Отмечается, что эти сведения не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные слухи развеяли и власти Ставропольского края.