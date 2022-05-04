Георгиевск, Ставропольский край, , 14:58 — REGNUM На Ставрополье стала фигурантом уголовного дела жительница села Обильное Георгиевского городского округа. Её подозревают в жестоком отношении к приемному ребенку. Женщину посадили под домашний арест, а мальчика вернули в детский дом. Кроме того, у подозреваемой отобрали и собственного ребенка, сняв с нее обязанности по его воспитанию, пишет «КП-Ставрополь».

Ребенок ИА REGNUM

По данным издания, 1 мая городской суд посадил избрал в отношении проявлявшей жестокость по отношению к ребенку женщины меру пресечения в виде домашнего ареста, а «чиновникам, которые должны были контролировать семью, поручено устранить нарушения в самые короткие сроки».

Ранее в соцсетях появились фотографии с описанием условий жизни взятого в семью из детского дома мальчика. Он спал на полу, а еду ему подавали сквозь прутья железной решетки. Ситуацией озаботились правоохранительные органы. Прокуратура организовала проверку, а СКР возбудил уголовное дело в отношении органов опеки и попечительства по факту ненадлежащего контроля за воспитанием несовершеннолетних.

Отметим, информации об аресте подозреваемой на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет.