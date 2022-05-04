Тюмень, 4 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Тюменской области 5 мая прогнозируется гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Спасатели предупреждают, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

А в ночь на 7 мая в Тюменской области намечаются заморозки — 0…- 5°C, мокрый снег и дождь, сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».