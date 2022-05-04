Москва, , 14:55 — REGNUM Кардинальные перемены в экспорте необработанной древесины начались еще в 2020 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Древесина ccharmon

«Тогда по инициативе президента РФ со 2 января по 31 декабря были установлены повышенные ставки на экспорт лесоматериалов влажностью свыше 22% толщиной и шириной более 10 см, что должно было сделать нерентабельной продажу необработанной древесины за рубеж.

По сути возможности экспорта древесины хвойных и лиственных пород практически исчезли. Осталось только два пункта пропуска для экспорта (на границе с КНДР и Финляндией), ж/д-тарифы для вывоза через оставшиеся пункты в качестве запретительной меры с 1 января 2022 года увеличены в 70 раз.

Общее же число пунктов пропуска было сокращено с 97 до 69. В марте рассматривалась инициатива введения запрета на экспорт фанерного кряжа, балансов березовых и топливной щепы

Объем вывоза «кругляка» за I квартал 2022 года по сравнению с I кварталом 2021 года снизился на 54%. Лидерами импорта остаются Китай — 57%, Финляндия — 18%, 10% - Узбекистан, Эстония, Азербайджан.

Но то, что в I квартале 2022 года заготовка древесины в России снизилась только на 2,4%, до 68,9 млн куб. м. при сокращении экспорта на 54% свидетельствует о том, насколько огромен был потенциальный неудовлетворенный спрос на внутреннем рынке, который напрямую «привязан» к темпам роста доходов населения и развития сферы торговли, ситуации в жилищном строительстве, объёмам строительных работ

Самый большой спад 34% зафиксирован в двух областях в Иркутской (1 место по объёму заготовки, 32,7 млн куб. м) и Ленинградской (14 место, 5,4 млн куб. м). «просадка» в этих субъектах связана с рядом причин.

Во-первых, оба региона входили в перечень субъектов, с максимальной долей экспорта кругляка (Хабаровский, Приморский, Красноярский края, Ленинградскую, Вологодскую, Иркутскую области и Республику Карелию, на долю которых в совокупности приходилось 70%).

Во-вторых, снижение объёма заготовки в Ленинградской области вязано напрямую с санкциями, так как продукция фанерных и лесопильных заводов преимущественно экспортировалась в Европу. Большая часть экспортных поставок в «недружественные страны» осуществлялась именно из этой области.

В-третьих, лидером по заготовкам в 2021 году была Segezha Group (14,5 млн куб м), подконтрольная АФК «Система» (AFKS) Владимира Евтушенкова , внесенного в санкционный список Великобритании, общий объем заготовки предприятиями Segezha в 2021 году составил 14,5 млн куб. м.

И в-четветых, в России введены новые требования в рамках развития системы ЛесЕГАИС и создаваемой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, ФГИС ЛК, которые внесли некоторую сумятицу, но большинство компаний уже вошли в новый формат работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в I квартале 2022 года зафиксировано снижение объёма заготовки древесины на 2,4%, до 68,9 млн кубометров.

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