Верхняя Пышма, Свердловская область, , 14:55 — REGNUM В посёлке Исеть Свердловской области на территории садоводческого товарищества «Уралочка» ликвидируют крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пожар Pixabay.com

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На площади 500 кв. метров загорелось десять садовых домов. Быстрому распространению огня способствовали плотная застройка, деревянные конструкции и сильные порывы ветра.

Информации о пострадавших пока не поступало. В тушении задействованы 32 человека и 11 единиц техники.