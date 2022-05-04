Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения присутствия на востоке Европы. Об этом говорится в заявлении главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — говорится в заявлении, опубликованном в Financial Times.

По его словам, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление защиты НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В числе требований — не расширение альянса на восток.

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