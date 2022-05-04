Вашингтон, 4 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения присутствия на востоке Европы. Об этом говорится в заявлении главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — говорится в заявлении, опубликованном в Financial Times.

По его словам, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление защиты НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В числе требований — не расширение альянса на восток.

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