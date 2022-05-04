Париж, , 14:53 — REGNUM Евросоюз считает решение Мали отказаться от соглашения об обороне между Бамако и Парижем «прискорбным», поскольку оно не способствует установлению мирного климата и сотрудничества в борьбе с терроризмом, сообщает Le Figaro.

Французские военные в Мали TM1972

«Мы принимаем к сведению это одностороннее решение. Это прискорбно», — заявил Питер Стано, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

Французские силы больше не имеют законных оснований для деятельности в Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил по национальному телевидению, что разрыв договора 2014 года вступит в силу через шесть месяцев, а разрыв договора о французских операциях «Бархан» и «Такуба» вступит в силу немедленно.

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