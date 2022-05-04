Санкт-Петербург, 4 мая 2022, 15:13 — REGNUM В рамках III Международного транспортного фестиваля в Санкт-Петербурге 21 мая пройдёт автопробег с участием ретроавтомобилей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Автопробег начнётся на площади Беллинсгаузена в Василеостровском районе, далее пройдёт по Невскому проспекту и завершится на Инженерной улице.
К транспортному фестивалю в городе подготовили разнообразную программу. В Петербурге представят инновационный транспорт на Манежной площади и Кленовой улице.
Также стоит отметить, что для жителей и гостей города на Манежной площади пройдут концерты с участием артистов отечественной эстрады и творческих коллективов.
Кроме развлекательной программы также намечена деловая, на которой обсудят актуальные темы и проблемы в транспортной сфере.
Напомним, что на майских праздниках в Петербурге стартовал туристический сезон. Его открыли сразу несколько масштабных городских мероприятий, из которых ключевым стал Фестиваль ледоколов.
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