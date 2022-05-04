Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В рамках III Международного транспортного фестиваля в Санкт-Петербурге 21 мая пройдёт автопробег с участием ретроавтомобилей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Ретро-машины

Автопробег начнётся на площади Беллинсгаузена в Василеостровском районе, далее пройдёт по Невскому проспекту и завершится на Инженерной улице.

К транспортному фестивалю в городе подготовили разнообразную программу. В Петербурге представят инновационный транспорт на Манежной площади и Кленовой улице.

Также стоит отметить, что для жителей и гостей города на Манежной площади пройдут концерты с участием артистов отечественной эстрады и творческих коллективов.

Кроме развлекательной программы также намечена деловая, на которой обсудят актуальные темы и проблемы в транспортной сфере.

Напомним, что на майских праздниках в Петербурге стартовал туристический сезон. Его открыли сразу несколько масштабных городских мероприятий, из которых ключевым стал Фестиваль ледоколов.