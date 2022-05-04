Луганск, , 14:50 — REGNUM В Луганской Народной Республике попал под обстрел город Первомайск. Об этом 4 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 14:00 с позиций украинских войск в населённом пункте Камышевка был открыт огонь по направлению города Первомайск. Выпущено 12 снарядов из 122-миллиметрового артиллерийского орудия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая украинские войска несколько раз обстреляли населённые пункты в ДНР и ЛНР.