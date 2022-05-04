Ереван, 4 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Участников протестной акции в Ереване, которые надевают маски с лицом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, задерживают сотрудники полиции. Об этом 4 мая сообщает агентство News Armenia.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По данным журналистов, правоохранители задержали несколько человек. Сообщается о применении грубой силы к таким протестующим. Один из них попытался общаться с представителями СМИ, но его также задержали.

«Никол добровольно сдался, не выкручивайте руки», — кричал одни из активистов, которого, заламывая руки, полицейские повалили на асфальт.

Сообщается, что протестующие сегодня перекрыли и в Ереване Киевский мост. Оппозиционные партии проводят акции неповиновения.

Напомним, протесты в Ереване начались 17 апреля в виде сидячей акции. 25 апреля столицу охватили другие протестные акции. 1 мая в городе прошёл массовый митинг, протесты проходят каждый день. Протестующие требуют отставки Пашиняна.