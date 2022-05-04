Молдавия принимает меры для предотвращения дестабилизации
Кишинёв, 4 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Молдавские власти стараются сделать всё, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной на фоне обстановки в Приднестровье. Об этом президент Молдавии Майя Санду заявила 4 мая.
По её словам, внутренние противостояния привели к инцидентам в Приднестровье, и это вызывает обеспокоенность.
«Правоохранительные силы пытаются сделать всё, чтобы предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии», — заявила Санду.
Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с рабочим визитом в Кишиневе, добавил, что Евросоюз хочет помочь Молдавии, «чтобы сохранить стабильность как можно дольше».
Как сообщало ИА REGNUM, Санду также заявила, что «социальные и экономические конфликты, созданные Россией» — самая большая проблема для Кишинёва.
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