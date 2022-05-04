Москва, , 14:48 — REGNUM Решение по шестому пакету санкций Евросоюза против России стоит оценивать как реакцию на прекращение поставок энергоносителей в Болгарию и Польшу, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Аргумент «теперь любая страна может быть следующей на прекращение поставок» усиливает позиции сторонников эмбарго.

Представляется, что наиболее разумной позицией является позиция Венгрии, которая задает много вопросов по гарантиям энергетической безопасности, но не получает ответов на них.

Сходные по звучанию высказывания и других стран Австрии, Венгрии, Италии и Словакии.

Зависимость от российского газа варьируется в зависимости от страны, но одномоментное прекращение поставок резко увеличивает вероятность скатывания экономики стран ЕС к рецессии», — эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый, уже шестой по счёту пакет санкций в отношении России предполагает отказ странами Евросоюза от импорта Российской нефти в течение шести месяцев.

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