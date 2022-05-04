Чебоксары, 4 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Чебоксарах задержан 18-летний водитель Audi A6, которого подозревают в гонках со стражами порядка. Правоохранители полагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл 3 мая в Новом городе в Чебоксарах по улице Композитора Токарева. В полиции отмечают, что автоинспекторы во время патрулирования обратили внимание на Audi A6, которой «вилял из стороны в сторону» и попытался скрыться, увидев патрульную машину.

«На требования автоинспекторов об остановке не отреагировал. В результате погони автомобиль был остановлен: за рулём находился 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения», — говорят в МВД по Чувашии.

Правоохранители добавляют, что во время погони водитель иномарки неоднократно нарушил Правила дорожного движения. В министерстве сообщают, что в отношении чебоксарца составлено 18 административных протоколов, в том числе семь — за проезд на красный свет, два — за выезд на «встречку», а также за управление в состоянии опьянения и другие правонарушения.

В релизе сообщается, что автомобилист получил водительское удостоверение 1 апреля 2022 года.

По данным МВД по Чувашии, автомобиль принадлежит отцу чебоксарца, иномарку поместили на штрафстоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на два года реального срока осуждена 39-летняя жительница Канашского района Чувашии, уличённая в нападении на двух полицейских. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения после попытки скрыться от стражей порядка на машине.

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