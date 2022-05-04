Москва, 4 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил о том, что к нему в квартиру проникли грабители. Он написал пост на эту тему 4 мая в своём телеграм-канале.

Скриншот видео на YouTube Блогер Некоглай

Блогер заявил, что никаких подробностей инцидента пока не раскроет. Он лишь поделился с подписчиками фотографиями, на которых видны следы красной «пыльцы-мазка, чтобы снимать отпечатки» пальцев грабителей, которую поклонники Некоглая сначала приняли за следы крови.

Ранее Некоглай говорил о том, что у него появились «проблемы с органами власти». «Я пропаду из соцсетей на неделю, думаю, минимум», — писал он.