Бухарест, 4 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Сотни человек собрались 4 мая в центре столицы Румынии Бухареста с требованием к правительству принять срочные меры по сдерживанию инфляции и роста цен в стране. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Долой нищету!» и «Требуем достойной жизни!». При этом организаторы мероприятия — Ассоциация профсоюзов Румынии — передали правительству соответствующую петицию.

Сообщается, что полиция не предпринимает действий по ограничению свободы передвижения участников протеста.

Напомним, с начала нынешнего года в Румынии зафиксирован рекордный рост цен на продукты питания и тарифов на услуги ЖКХ. Из-за ухудшения экономической ситуации без работы и средств к существованию оказались сотни тысяч жителей страны.