Берлин, 4 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Решение украинских властей отказаться принять в Киеве президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера является проблемой для властей Германии. Об этом 4 мая на пресс-конференции после заседания правительства Германии заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке», — пояснил он.

Он подчеркнул, что эта ситуация мешает ему самому отправиться в Киев. Шольц считает, что украинская сторона должна внести свой вклад в разрешение этой проблемы.

Федеральный канцлер отметил, что уже посещал Киев, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в других странах, общался по телефону.

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«Это будет продолжено. В этом отношении мы в тесном контакте друг с другом. Это позиция правительства», — указал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, идея германского президента Франк-Вальтера Штайнмайера нанести визит в Киев не встретила энтузиазма со стороны украинских властей. Он собирался в украинскую столицу 13 апреля. Однако украинские власти не захотели его видеть из-за лояльности, которую он в прошлом проявлял к России. При этом сам Штайнмайер заявил, что был готов приехать на Украину.

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