София, 4 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Административный суд Хасково на юге Болгарии признал законным временное закрытие крупнейшей в регионе теплоэлектростанции «Марица-3». Об этом 4 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.

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Согласно официальной информации, судьи обязали указанное предприятие «устранить неполадки в системе, которые могут привести к экологической катастрофе».

При этом конкретных сроков для выполнения этого предписания не установлено.

Напомним, работа ТЭС «Марица-3» была приостановлена 21 апреля текущего года специальным распоряжением Инспекции окружающей среды и водных ресурсов Болгарии. По некоторым данным, ранее на станции произошло сразу несколько выбросов диоксида серы.