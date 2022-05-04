Белгород, 4 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Новая скульптура, изображающая украинскую бабушку с красным знаменем в полный рост, появилась в Белгороде, сообщает 4 мая корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия» Бабушка с красным флагом

Сначала арт-объект установили у входа в кинотеатр «Победа». Однако кроме фотографирования с героиней соцсетей, некоторые жители попытались вскарабкаться на скульптуру. Власти убрали скульптуру с площади и заявили, что найдут для неё другое место.

«Ищем локацию без возможности контактировать. Морализаторством заниматься не буду, я думаю, большинство и так всё понимает», — пояснил мэр Белгорода Антон Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в белгородском Шебекино области в честь бабушки установили большой баннер.

Пожилая женщина стала популярна в соцсетях в конце апреля, когда отказалась принимать продукты от солдат ВСУ, растоптавших красный флаг у её дома.