Москва, 4 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Московский арбитражный суд арестовал по заявлению телекомпании НТВ денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество ООО «Гугл», являющегося российским подразделением американской компании Google, на общую сумму 500 млн рублей. Это 4 мая следует из определения суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

При этом такие обеспечительные меры приняты по иску НТВ, в котором телекомпания требует обязать ответчиков разблокировать доступ к ее аккаунту в Google, включая канал на видеохостинге YouTube.

Также в иске ответчиками, помимо Google, указаны головная американская компания Google LLC и ирландская Google Ireland Limited. При этом третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор, его рассмотрение начнется 24 мая.

«Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца», — говорится в определении суда от 29 апреля.

Отметим, 25 апреля арбитражный суд отклонил первое ходатайство НТВ о принятии обеспечительных мер по указанному иску с обоснованием, что при этом «могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц»